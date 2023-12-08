Стало известно, какие продукты способствуют снижению веса

Продукты с твердой и хрустящей текстурой, для пережевывания которых требуется больше усилий, могут способствовать снижению веса. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале American Journal of Clinical Nutrition.

© Unsplash

Исследователи из Вагенингенского университета разделили участников эксперимента на две группы. Одни ели преимущественно "мягкие" блюда: картофельное пюре, салат из капусты, рыбные палочки, манго, йогурты и пр.

Другие участники по большей части питались вареным рисом, хрустящим салатом, куриной грудкой, яблоками и другими продуктами, которые требовалось тщательно прожевывать.

В результате выяснилось, что люди из второй группы потребляли на 26% меньше калорий.