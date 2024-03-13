Почему опасно промывать нос водой из-под крана

Во время простуды или в период обострения аллергии некоторые прибегают к промыванию носа. Для этого используются как морская, так и обычная вода из-под крана. По мнению ученых, в последнем случае стоит быть крайне осторожным, сообщает Medical Xpress.

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Водопроводная вода зачастую поступает к нам домой из рек и озер, в которых обитают в том числе опасные амебы. Среди них, например, есть акантамеба, способная при попадании в организм человека спровоцировать развитие различной тяжести инфекционных заболеваний, стать причиной частичной или полной слепоты и даже смерти.

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Промывание носа водой из-под крана чревато и поражением нервной системы: существует потенциально смертельная форма энцефалита (гранулематозный амебный энцефалит), переносчиками которой также являются микроорганизмы из водоемов.

В списке опасных последствий привычной для многих процедуры числятся различные кожные инфекции, риносинусит, заболевания легких и остеомиелит, предупреждают ученые. Они обращают внимание, что наибольшему риску заражения акантамебной инфекцией подвергаются люди с сахарным диабетом, онкологией и ВИЧ.

Конечно, шанс повстречать в водопроводной воде потенциально смертельную бактерую минимален, однако он есть. А в таком случае риск трагического исхода крайне велик, отмечают специалисты: 82% людей с акантамебиазом умирают.

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