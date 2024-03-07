Изменения в полости рта, которые нельзя игнорировать

Зубы и десны являются показателем здоровья всего организма человека, поэтому важно следить за любыми изменениями в полости рта. Стоматологи рассказали изданию Huffpost о тревожных признаках, которые нельзя игнорировать.

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Самая серьезная проблема, которая точно требует осмотра у специалиста, – это кровотечение при чистке зубов щеткой или нитью. На начальных стадиях оно, как правило, затрагивает только десны и доставляет незначительный дискомфорт, но впоследствии может привести к повреждению кости.

На втором месте расположились болевые ощущения в ротовой полоти любых масштабов. Они проявляются при зубном налете, пародонтите, гингивите и во многих других случаях, которые требуют постановки диагноза и лечения.

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Записаться на прием к стоматологу стоит в том числе в случае появления чувствительности к холодным или горячим напиткам. Если неприятные ощущения проходят в течение пары секунд, то беспокоиться не о чем. Но если они сохраняются после проглатывания жидкости, то причина может заключаться, например, в трещине в зубе.

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