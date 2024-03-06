Легко не заметить: симптомы жировой болезни печени на поздних стадиях

Неалкогольная жировая болезнь печени представляет собой хроническое заболевание, при котором в органе накапливается избыточное количество жиров. В результате он хуже функционирует, что сказывается на работе всего организма.

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Специалисты национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали изданию Express о симптомах недуга, которые проявляются на поздних стадиях его развития и зачастую остаются незамеченными.

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К неочевидным признакам заболевания относятся хроническая усталость, быстрая утомляемость, потеря веса без видимых на то причин и ноющая боль в области печени.

Наибольшему риску развития жировой болезни печени подвержены люди старше 50 лет, обращают внимание эксперты. На ранних стадиях заболевание "обычно протекает бессимптомно", поэтому зачастую диагностируется случайным образом.

Ранее "Рамблер" рассказывал о неочевидных симптомах рака яичников.