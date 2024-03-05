Неочевидные симптомы рака яичников, при которых стоит обратиться к врачу

Рак яичников является одной из наиболее распространенных и опасных разновидностей онкологии, диагностируемых среди женщин. Гинеколог Сюзанна Ансворт рассказала изданию The Mirror о неочевидных симптомах, которые могут указывать на недуг и требуют консультации специалиста.

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Основными признаками, на которые следует обратить внимание, являются боль при мочеиспускании, припухлость в нижней части живота и вздутие. Газы могут скапливаться в желудке по многим причинам, но если дискомфорт возникает без видимой на то причины, не проходит в течение двух недель, в том числе при смене рациона питания, то лучше обратиться к врачу и пройти обследование.

Аналогичным образом стоит поступить, если появились жалобы на болевые ощущения в области таза, поясницы или внизу живота.

Частое мочеиспускание и быстрое насыщение едой – еще одни тревожные симптомы, присущие раку яичников. Например, если ранее вы не просыпались посреди ночи для посещения уборной или ели больше, чтобы утолить чувство голода.