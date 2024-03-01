Ученые совершили прорыв в диагностике рака простаты

"До сих пор мы думали, что рак простаты – это всего лишь один тип заболевания. И только сейчас, благодаря достижениям в области искусственного интеллекта, мы смогли доказать, что на самом деле существуют два разных подтипа", – приводит слова профессора Университета Восточной Англии Колина Купера издание The Sun.