Ученые совершили прорыв в диагностике рака простаты
Британские ученые совершили прорыв в диагностике рака простаты, который может привести к более индивидуальному лечению каждого восьмого пациента с данным диагнозом. Результаты соответствующего исследования размещены в научном журнале Cell Genomics.
В ходе его проведения были проанализированы образцы опухолей более 150 мужчин с раком простаты: ученые хотели выяснить, как их ДНК менялась с течением времени. В результате было обнаружено, что существует два подтипа рака простаты, а не один.
"До сих пор мы думали, что рак простаты – это всего лишь один тип заболевания. И только сейчас, благодаря достижениям в области искусственного интеллекта, мы смогли доказать, что на самом деле существуют два разных подтипа", – приводит слова профессора Университета Восточной Англии Колина Купера издание The Sun.
За счет полученных в рамках проведения исследования данных медики рассчитывают повысить качество диагностики и лечения рака предстательной железы, который на сегодняшний день считается одной из самых распространенных и опасных разновидностей онкологии.
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