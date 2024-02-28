Диетолог развеяла мифы о молочных продуктах с заменителями

Сегодня в магазине представлен богатый выбор молочных продуктов с жиром и его заменителем (ЗМЖ). Вторые стоят меньше, что часто отпугивает покупателей. Они считают, что такой продукт менее качественный. Однако эксперты не согласны с таким суждением. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

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Заменитель, значит, подделка

Врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, что для изготовления заменителя молочного жира используются натуральные растительные масла. Это может быть соевое, рапсовое, кокосовое, пальмовое и кукурузное масло. Они могут образовывать транс-изомеры, что вредно. Однако то же самое возможно c фастфудом и кондитерскими изделиями.

Пальмовое масло — вредно

По мнению медика, про пальмовое масло ходит много легенд. В действительности оно скорее защищает от развития рака, нежели наоборот.

Молочные продукты с заменителем жира менее калорийны

На самом деле животные и растительные жиры имеют одинаковый калораж. А именно 1 грамм жира равен девяти килокалориям.

Продукты с ЗМЖ нужны тем, у кого непереносимость лактозы

Эксперт утверждает, что заменители молочного жира не влияют на содержание лактозы в продукты. Людям, которые не переваривают лактозу, следует обратить внимание на безлактозное молоко или растительные заменители.

В продуктах с ЗМЖ нет холестерина

Это правда, потому как настоящие молочные продукты состоят из насыщенных жиров, являющиеся источником холестерина. Однако это не значит, что следует отказаться от молока и его производных. Не стоит забывать, что холестерин также нужен для корректного функционирования организма.

В продуктах с ЗМЖ нет витаминов

Растительные масла, из которых изготавливают замену молочному жиру, содержат витамины-антиоксиданты А и Е. Причем даже в больших количествах, чем натуральный молочный жир.

У продуктов с ЗМЖ срок годности короче

На самом деле ЗМЖ увеличивает срок годности.

Правильнее предпочитать менее калорийные молочные продукты или совсем без жира

Диетолог напомнила, что последнее время появляется все больше публикаций о пользе потребления молочных продуктов, в том числе с высокой степенью жирности. Предполагается, что они снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, остеопороза и ожирения.