Диетолог развеяла мифы о молочных продуктах с заменителями
Сегодня в магазине представлен богатый выбор молочных продуктов с жиром и его заменителем (ЗМЖ). Вторые стоят меньше, что часто отпугивает покупателей. Они считают, что такой продукт менее качественный. Однако эксперты не согласны с таким суждением. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
Заменитель, значит, подделка
Врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, что для изготовления заменителя молочного жира используются натуральные растительные масла. Это может быть соевое, рапсовое, кокосовое, пальмовое и кукурузное масло. Они могут образовывать транс-изомеры, что вредно. Однако то же самое возможно c фастфудом и кондитерскими изделиями.
Пальмовое масло — вредно
По мнению медика, про пальмовое масло ходит много легенд. В действительности оно скорее защищает от развития рака, нежели наоборот.
Молочные продукты с заменителем жира менее калорийны
На самом деле животные и растительные жиры имеют одинаковый калораж. А именно 1 грамм жира равен девяти килокалориям.
Продукты с ЗМЖ нужны тем, у кого непереносимость лактозы
Эксперт утверждает, что заменители молочного жира не влияют на содержание лактозы в продукты. Людям, которые не переваривают лактозу, следует обратить внимание на безлактозное молоко или растительные заменители.
В продуктах с ЗМЖ нет холестерина
Это правда, потому как настоящие молочные продукты состоят из насыщенных жиров, являющиеся источником холестерина. Однако это не значит, что следует отказаться от молока и его производных. Не стоит забывать, что холестерин также нужен для корректного функционирования организма.
В продуктах с ЗМЖ нет витаминов
Растительные масла, из которых изготавливают замену молочному жиру, содержат витамины-антиоксиданты А и Е. Причем даже в больших количествах, чем натуральный молочный жир.
У продуктов с ЗМЖ срок годности короче
На самом деле ЗМЖ увеличивает срок годности.
Правильнее предпочитать менее калорийные молочные продукты или совсем без жира
Диетолог напомнила, что последнее время появляется все больше публикаций о пользе потребления молочных продуктов, в том числе с высокой степенью жирности. Предполагается, что они снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, остеопороза и ожирения.
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