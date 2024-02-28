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Врач Тананакина: лосось поможет восполнить дефицит витамина D

Витамином D особенно богаты лосось, сельдь, сардины, рыбий жир, рассказала РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

Врач: лосось поможет восполнить дефицит витамина D
© Газета.Ru

По ее словам, именно эти продукты помогут восполнить дефицит витамина D, который часто характерен для зимнего периода. Врач отметила, что этот витамин также содержится в сливочном масле и продуктах, искусственно обогащенных им. К ним, например, относятся молоко и грибы, облученные ультрафиолетом.

«Поскольку естественным образом он присутствует в ограниченном количестве продуктов питания, в основном синтез этого витамина в организме человека возможен только в определенных условиях, когда ультрафиолетовые лучи солнечного света попадают на кожу. Витамин D, который мы получаем из продуктов питания или же в виде каких-то пищевых добавок, также образующийся при пребывании на солнце, сам по себе инертен», – сказала Тананакина.

Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа до этого говорила, что с приближением весны и авитаминоза важно поддержать иммунитет. По ее словам, для этого необходимы здоровое питание и отдых. Также она посоветовала пройти диспансеризацию в своей поликлинике.

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