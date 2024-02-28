Врач: лосось поможет восполнить дефицит витамина D

«Поскольку естественным образом он присутствует в ограниченном количестве продуктов питания, в основном синтез этого витамина в организме человека возможен только в определенных условиях, когда ультрафиолетовые лучи солнечного света попадают на кожу. Витамин D, который мы получаем из продуктов питания или же в виде каких-то пищевых добавок, также образующийся при пребывании на солнце, сам по себе инертен», – сказала Тананакина.