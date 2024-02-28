Врач: растительное молоко не является альтернативой коровьему

Врач-терапевт, семейный нутрициолог, health-coach Анастасия Курова напомнила, что растительное молоко нельзя считать полноценной заменой коровьего, особенно в детском рационе.

© RT на русском

Растительное молоко — это выжимка из орехов, семян или злаков, его можно включать в рацион взрослым и детям старше пяти лет, а также людям с аллергией на белки коровьего молока, рассказала она в беседе с газетой «Известия».

«Несмотря на то что многие растительные напитки на производстве обогащаются витаминами и минералами, степень их усвоения неизвестна», — отметила Курова.

Такой продукт не содержит достаточного количества белка и других питательных веществ, однако белок животного происхождения очень важен в рационе детей, подчеркнула врач.

Она отметила, что при полном отказе от коровьего молока «как взрослым, так и детям необходима консультация диетолога и грамотное составление рациона».