Стоматолог объяснила, чем для зубов опасны отбеливающие пасты
Современная наука способна придать красоту зубам, сделав их белоснежными. Однако мало кто учитывает, что отбеливающие пасты могут нести вред их здоровью.
Стоматолог Мария Дегтярева рассказала «Аргументам и фактам» о том, чем опасны отбеливающие зубные пасты.
Медик утверждает, что злоупотреблять такими пастами не следует. В противном случае есть все шансы ухудшить состояние эмали.
«Отбеливающие пасты зачастую имеют абразивные частицы, которые повреждают эмаль при неконтролируемом долгом использовании. В результате эмаль становится более пористой, шероховатой, отчего больше подвержена окрашиванию пищевыми красителями», – рассказала врач.
Также есть риск повысить чувствительность зубов.
Эксперт рекомендует использовать отбеливающую зубную пасту не чаще двух раз в неделю. А курс с такими пастами не должен длиться больше одного месяца.
В перерывах следует чистить зубы пастой, содержащей кальций. Он поможет восстановить эмаль.
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