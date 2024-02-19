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Нутрициолог Стародубцева: отказ от кофе и чая поможет избавиться от отеков

Для избавления от отеков важно установить точную причину, почему они появились, а также наладить водный баланс. Об этом РИАМО рассказала диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit, блогер Лилия Стародубцева.

Как отказ от кофе и чая влияет на организм
© РИА Новости

"Это миф, что от воды появляются отеки. Напротив, недостаточное поступление чистой воды провоцирует задержку жидкости и накопление ее организмом. По данным ВОЗ, норма употребления чистой воды – 30 мл на кг веса", - отметила Стародубцева.

Помимо этого, она рекомендует исключить из рациона кофе и чай, потому что они выводят из организма жидкость и провоцируют отеки. По ее словам, отказаться также стоит от копченых, сильно соленых и сильно острых продуктов, а также сахара, выпечки, сладостей и переработанных крахмалистых продуктов - белого риса и кукурузных хлопьев.

Нутрициолог отметила, что отеки могут появляться и из-за молочных продуктов, поэтому важно проверить и этот вариант. Для борьбы с отеками она призывает добавлять больше двигательной активности.

"Лимфатическая система не может функционировать нормально, если вы большую часть времени сидите и мало двигаетесь. Застой лимфы и недостаточное кровообращение провоцируют не только отеки, но и воспалительные процессы в организме. Даже 15-минутная ежедневная зарядка поможет улучшить состояние и поможет лимфе очищать организм и выводить лишнюю жидкость", - заключила Стародубцева.

Врач-терапевт Галина Аксенова до этого заявила, что сон на животе вреден в связи с тем, что может спровоцировать отеки и головную боль. По ее словам, подобная поза неестественна для физиологии человека.

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