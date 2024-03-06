Использование массажного пистолета может быть опасно для здоровья

Массажный пистолет – это полезный девайс, используемый для расслабления мышц в случае их напряжения. Неудивительно, что гаджет пользуется популярностью в современном мире: он выручает после восьмичасового пребывания в сидячем положении, в случае получения травмы во время тренировки и в любых других ситуациях, когда нужно размяться и поскорее прийти в себя.

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Однако с помощью массажного пистолета можно не только улучшить самочувствие, но и ухудшить его, причем значительно. Когда девайс опасен для здоровья, изданию Huffpost рассказали специалисты.

Стоит быть осторожным при массаже шеи, обращают внимание физиотерапевты Ингрид Андерсон и Райан Кржизанович. Пистолет предназначен для расслабления мышц, поэтому логичнее использовать его на тех участках тела, где превалирует мышечная масса, а количество костных выступов сведено к минимуму.

"На шее много мышц, но есть и большое количество поверхностных костных выступов и нервных окончаний, воздействие массажного пистолета на которые оказывает не лучший эффект".

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Шея состоит из чувствительных зон и жизненно важных кровотоков, которые соединяются с мозгом. Неосторожное обращение с девайсом может привести к появлению головокружения, тошноты и другим неприятным ощущениям.

"Теоретически перкуссия может временно лишить мозг притока крови и спровоцировать микроинсульт".

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