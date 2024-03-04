Ухудшение обоняния может быть ранним признаком слабоумия и болезни Альцгеймера

Несмотря на развитие технологий и медицины, человечество остается бессильным перед болезнью Альцгеймера. До сих пор эксперты открывают новые симптомы этого недуга. Об одном из таких пишет Indianexpress.

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Национальный институт по проблемам со старением провел исследование данных о состоянии здоровья 364 человек. Оно длилось в течение двух лет. Результаты показали, что ухудшение обоняния может быть связано с болезнью Альцгеймера или слабоумием.

Ранее в журнале Annals of Neurology приводили выводы медицинского исследования, согласно которым проблемы с определением ароматов ментола, клубники и лимона, могут говорить о надвигающемся Альцгеймере.

Эксперты считают, что, исходя из всех данных, обоняние тесно связано с функционированием мозга.