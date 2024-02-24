Названы запахи, которые помогут победить депрессию, — вы удивитесь
Ученые из Питтсбургского университета уверены: запахи даже более эффективны, чем слова, когда важно пробудить приятные воспоминания. Результаты исследования опубликованы на портале JAMA Network Open. Для эксперимента отобрали 32 человека с тяжелым депрессивным расстройством в возрасте от 18 до 55 лет. Участникам предоставили 12 ароматов и предложили вспомнить связанные с ними воспоминания а затем определить хорошие и плохие.
Источниками ароматов стали молотый кофе, кокосовое масло, порошок тмина, красное вино, экстракт ванили, луковицы гвоздики, крем для обуви, эфирное масло апельсина, кетчуп и мазь от простуды. Выяснилось, что по сравнению со словесными подсказками запахи вызывали более яркие и реалистичные воспоминания.
«Для меня было удивительно, что никому раньше не пришло в голову изучить влияние запахов на память людей с депрессией», — заявила Кимберли Янг, старший автор исследования.
Эксперт уверена, что применение ароматов в терапии поможет людям с депрессией выздороветь гораздо быстрее. Впрочем, и без серьезного диагноза можно использовать открытие себе на пользу: например, вооружиться ароматом близкого человека, который не может физически быть рядом.