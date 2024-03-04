Исследование: длительный COVID-19 усиливает чувствительность к алкоголю

Специалисты из Стэнфордской клиники США выяснили, что затянувшееся заболевание COVID-19 усиливает похмелье и увеличивает при этом головную боль и усталость. Об этом рассказала «Российская газета».

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По мнению доктора Гектора Бонильи, отвечавшего за эксперимент в Стэнфорде, вирус COVID-19 и его модификации на клеточном уровне ослабляют гематоэнцефалический барьер в кровеносной системе головного мозга, удерживая патогены, что делает организм более восприимчивым к воздействию этиловых спиртов.

«Когда мозговой барьер обнажен, мозг более восприимчив к событиям, происходящим в организме, поэтому любые воспалительные реакции могут усилиться», - заявил американский специалист и уточнил, что ряд пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции, принимавших участие в исследовании, испытывали заметное усиление головной боли и похмелья после употребления спиртного.

Например, одна пациентка даже была обездвижена после бокала вина.

По мнению специалиста из Ирвингского института COVID штата Техас Роберта Гройсмана, повышенная восприимчивость к алкоголю у инфицированных COVID-19 связана также с повреждением энергопроизводящих митохондрий организма в печени.