Использование смартфона перед сном может сильно навредить качеству сна. Экраны гаджетов излучают синий свет, который подавляет выработку мелатонина – гормона, регулирующего циркадные ритмы и сон. Из-за этого организму сложнее настроиться на ночной режим и погрузиться в глубокий сон.

Как рассказал врач Сергей Малоземов помимо нарушения циркадных ритмов, использование смартфонов перед сном связано с повышенным уровнем стресса и тревожности. Просмотр новостных лент, чтение электронных писем и общение в социальных сетях активизируют мозг, когда он должен готовиться ко сну. Это может привести к бессоннице и плохому самочувствию на следующий день.

Поэтому лучше отказаться от использования смартфонов и других гаджетов как минимум за 2 часа до отхода ко сну. Вместо этого выберите расслабляющие ритуалы – принятие теплой ванны, чтение бумажной книги или медитация. Это поможет вашему телу и разуму настроиться на здоровый ночной отдых.