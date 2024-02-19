Четыре состояния, на которые может указывать боль в груди

Болевые ощущения в области грудины не всегда сигнализируют о сбоях в работе главного органа и развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Невролог Сергей Длин рассказал изданию Marie Claire, о чем может говорить боль в груди.

Межреберная невралгия

В данном случае человек испытывает сильную боль в области ребер, грудины или верхней части живота. Она проявляется внезапно и может усиливаться при выполнении самых разных действий, будь то занятия спортом или непроизвольное вздрагивание при чихании. По словам врача, отличие стенокардии от невралгии состоит в том, что при для первой характерна боль за грудиной и присутствие характерного давящего ощущения. При невралгии же боль резкая, колющая и, как правило, отдает в левую сторону.

Межпозвоночная грыжа

Это заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся дегенеративными изменениями межпозвоночного диска, в том числе его смещением. От степени запущенности грыжи, соответственно, зависит сила болевых ощущений. Как отметил невролог, заболеванию зачастую сопутствуют слабость, головокружение, проблемы со сном и сосудами.

Остеохондроз

Еще одно заболевание опорно-двигательного аппарата, в результате которого истончаются кости и хрящи суставов. Распространенное явление среди спортсменов, людей с лишним весом и искривлением позвоночника. Пациентов с остеохондрозом обычно беспокоят болевые ощущения, которые можно принять за патологии соседних органов, подчеркивает врач.

Воспаление мягких и нервных окончаний в спине

Для того, чтобы отличить боль в мышцах спины от инфаркта, для которого также характерен дискомфорт в этой области, можно измерить давление, отмечает Сергей Длин. Помимо этого, стоит обратить внимание на цвет кожного покрова: при инфаркте кожа резко бледнеет.

Каким бы ни было заболевание, симптомы которого похожи на боль в сердце, его стоит лечить, резюмировал невролог.