Чем опасен храп: три заболевания, на которые он может указывать

Храп – это не просто помеха для сна как своего, так и чужого. Иногда он свидетельствует о конкретных проблемах со здоровьем, которые могут проявлять себя различными симптомами, в том числе в виде сбоев в работе дыхательной системы.

В этой статье «Рамблер» расскажет, почему нельзя игнорировать храп, и на какие заболевания он может указывать.

Инсульт

В рамках проведения одного исследования ученые проанализировали данные ДНК более чем 82 000 жителей Китая, чтобы проверить, существует ли связь между храпом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В результате выяснилось, что наличие храпа повышает риск развития инсульта, для которого характерна закупорка и разрыв кровеносных сосудов.

В течение десяти лет проведения эксперимента 19 623 участника перенесли инсульт. Из них были зафиксированы 11 483 случая ишемического инсульта, вызванного блокировкой притока крови к мозгу. Еще у 5710 человек случился геморрагический инсульт. Почти все они жаловались на (свой) храп во время сна.

Гипертония

Наличие связи между высоким кровяным давлением и апноэ во сне исследуется не первое десятилетие, и зачастую она подтверждается. Рассмотрим результаты одного из таких исследований.

В 2018 году ученые провели эксперимент, в рамках которого ключевыми для изучения показателями были храп, апноэ и кровяное давление. Добровольцами стали 180 человек, средний возраст которых составлял 49 лет. Результаты показали, что у страдающих от храпа участников гораздо более высокая вероятность развития гипертонии, а также появления избыточного веса. Храп, по словам врача, профессора и соавтора исследования Хабиболы Хазаи из Керманшахского университета медицинских наук, можно считать одним из явных признаков повышенного давления.

Сахарный диабет второго типа

Южнокорейские ученые, в свою очередь, проверили, существует ли связь между храпом и сахарным диабетом второго типа. Ответ был получен положительный.

Мониторинг уровня сахара в крови на протяжении периода проведения исследования показал, что у участников с наиболее ярко выраженным храпом вероятность развития преддиабета была на 84% выше, то есть их шанс заболеть недугом были более чем вдвое выше, чем у «тихих» пациентов, которых храп не беспокоил.