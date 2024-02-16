Эксперты назвали основные причины патологий печени

Медики Любовь Станкевич и Владимир Неронов рассказали "Спорт-Экспрессу", что чаще всего приводит к воспалению печени.

По их словам, главной причиной загрязнений этого органа до сей поры остается алкоголь. Этиловый спирт в его составе разрушает клетки, которые выполняют важную функцию, – отвечают за синтез белков, а также трансформацию и вывод эндогенных компонентов.

Неправильное питание так же может спровоцировать нарушения в работе печени. Жареное, сладкое, частые переедания, употребление фастфуда – все это не может не сказаться на работе печени.

Специалисты отметили, что еще одной частой причиной проблем с печенью являются вирусные и инфекционные заболевания, а также работа на вредных предприятиях (частое воздействие токсичных веществ на организм).