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Эксперты назвали основные причины патологий печени

Медики Любовь Станкевич и Владимир Неронов рассказали "Спорт-Экспрессу", что чаще всего приводит к воспалению печени.

По их словам, главной причиной загрязнений этого органа до сей поры остается алкоголь. Этиловый спирт в его составе разрушает клетки, которые выполняют важную функцию, – отвечают за синтез белков, а также трансформацию и вывод эндогенных компонентов.

Неправильное питание так же может спровоцировать нарушения в работе печени. Жареное, сладкое, частые переедания, употребление фастфуда – все это не может не сказаться на работе печени.

Врач рассказал, какой напиток способен спасти печень от разрушения

Специалисты отметили, что еще одной частой причиной проблем с печенью являются вирусные и инфекционные заболевания, а также работа на вредных предприятиях (частое воздействие токсичных веществ на организм).

Ранее "Рамблер" рассказывал, что кардиолог опровергла миф о негативном влиянии лекарств на печень.

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