Жировой гепатоз представляет собой неинфекционное заболевание печени, при котором в ее клетках накапливается жир. Доктор Эрик Берг рассказал изданию Daily Express, какой напиток способен снизить риск развития различных заболеваний органа, в том числе стеатоза.

По словам специалиста, для приготовления его "любимого" оздоровительного напитка требуются всего лишь два ингредиента – яблочный уксус и лимонный сок. Содержащиеся в их составе микроэлементы помогают организму удерживать гликоген в печени и сохранять оптимальный уровень инсулина в крови.

Кроме того, и яблочный уксус, и лимонный сок являются богатыми источниками антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет и защищают организм от свободных радикалов.

"В лимоне содержится кислота, которая помогает предотвратить образование камней в почках. Таким образом, сочетание этих двух ингредиентов защищает печень от разрушения", – резюмировал врач.