Соя провоцирует рак и другие мифы о питании, которые развенчали ученые

В мире питания существует множество мифов, которые могут вводить в заблуждение и влиять на наше поведение в отношении еды.

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Год за годом ученые развенчивают мифы о питании, которые многие из нас долгое время считали истиной.

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Подробнее про самые популярные заблуждения о питании, от которых давно пора отказаться, читайте в материале "Рамблера".

Большое количество белка опасно для здоровья почек.

Ученые доказали, что у здоровых людей потребление высокого количества белка не приводит к проблемам с почками. На самом деле, белок является важным строительным материалом для организма.

Мед и кленовый сироп полезнее, чем сахар

На самом деле сахар, содержащийся в меде и кленовом сиропе, не сильно отличается от рафинированного сахара в чистом виде. В меде и кленовом сиропе действительно содержится ряд полезных минералов и антиоксидантов, однако они не делают данные продукты более полезными, если говорить про общее воздействие на здоровье.

Завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня

Недавние исследования опровергли обязательность завтрака для всех людей. Как выяснили специалисты, для некоторых людей стратегия пропуска завтрака может быть эффективной в рамках общего контроля за калориями. Однако каждый случай индивидуален, поэтому если вы хотите исключить один из приемов пищи, лучше предварительно проконсультироваться с диетологом или другим лечащим врачом.

Легкий низкокалорийный ужин способствует похудению

По данным последних исследований, общее количество потребляемых в течение дня калорий важнее, чем их распределение между разными приемами пищи. Именно поэтому легкий ужин нельзя считать гарантом похудения.

Исключение хлеба из рациона помогает снизить вес

Хлеб - это важный источник углеводов, необходимых для нормального функционирования организма. Проблема чаще всего кроется не в хлебе, а в его избыточном потреблении, а также в неправильном выборе продукта – тем, кто хочет сбросить вес, следует заменить белый хлеб на цельнозерновой.

Соя провоцирует рак

Исследования, которые связали сою и онкологические недуги, проводились на крысах. А вот исследования, которые проводились на людях, продемонстрировали, что потребление сои снижает риск рака предстательной железы, рака молочной железы и сердечно-сосудистых заболеваний.