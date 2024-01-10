Врач Абакумов развеял мифы о нехватке железа в организме

Многим, кто следит за своим здоровьем, известно, что уровень железа влияет на работу многих систем в организме. Однако далеко не все сведения о том, как восполнить железо или о его воздействии на здоровье, соответствуют действительности.

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Врач Олег Абакумов у себя в соцсетях развеял мифы о нехватке железа в организме.

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Гематоген как профилактика анемии

По словам эксперта, в гематогене больше сахара, чем нужных при нехватке железа веществ.

Препараты для повышения уровня железа не имеют побочных эффектов

«5 исследований на 521 женщине выявили поломки в ЖКТ. Еще 6 на 604 участницах — жидкий стул. Другие 7 среди 1190 девушек — боли в животе», — пояснял врач.

Медик отметил, что всем женщинам давали одинаковую дозу. При индивидуальном обследовании человеку назначат подходящую дозировку.

Дефицит железа не влияет на сон

Последние исследования показывают, что нехватка железа связана с бессоницей.

Уровень железа не влияет на продолжительность жизни

«Исследование 2021 года (14.826 взрослых в США) показало, что витамины и железо из пищи снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака», — рассказал эксперт.

Уровни гемоглобина и железа взаимосвязаны

По словам врача, анемию вызывают разные недуги. Например, хроническая болезнь почек.

«Гемоглобин для вычисления уровня железа не настолько чувствительный, как ферритин. Бывают даже ситуации, когда гемоглобин ниже нормы, а с железом все ок», — объяснил врач.

Железо нужно только для гемоглобина

«Около 2% генов человека кодируют белки, связанные с железом. Некоторые органеллы (клеточные структуры) обогащены железосодержащими белками», — объяснил медик.

Дефицит железа при беременности не представляет опасности

По словам доктора Абакумова, у плода с нехваткой железа повышены риски родиться раньше срока и замедлиться в росте. У матери это состояние может привести к истощению во время родов и к последующему уменьшению молока.

Дефицит железа возникает из-за его недостатка в рационе питания

У анемии может быть много причин: месячные, беременность, опухоли желудка и кишечника.

Нормализовать уровень железа можно добавками

Процесс стабилизации уровня железа в организме не так прост, как может показаться. Эксперт выделяет три пункта для стабилизации ситуации.

«1) Состояние желудочно-кишечного тракта. Пониженная кислотность не даст Fe усвоиться. 2) Правильное питание. В рационе должно быть много животного белка: рыба, птица, яйца, печень, почки. 3) Витамины, которые помогают железу усваиваться: B9, Zn, В12», — объяснил медик.

Особенно доктор Абакумов советует следить за уровнем железа веганов.