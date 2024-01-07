Сонливость: причины, как побороть, рабочие способы от сомнолога
Обратите внимание на симптомы этого состояния.
Зимой, особенно в праздничные дни, многие люди впадают в «спячку». Это связано с факторами окружающей среды: сокращением светового дня и холодной погодой.
Почему наступает синдром «зимней спячки»?
«Главной причиной синдрома «зимней спячки» является так называемое сезонное аффективное расстройство. Оно было официально признано в 1984 году, но похожее по описанию состояние упоминалось в странах Скандинавии начиная с VI века».
Подобное нарушение возникает в холодное время года. Поздней осенью и зимой бо́льшую часть дня человек проводит в помещениях с искусственным светом: когда он идёт на работу – ещё темно, когда с работы – уже темно. Это называется «офисной полярной ночью».
Когда на сетчатку не воздействует дневной свет, в мозге снижается секреция «гормона счастья» серотонина, который во многом отвечает за нашу активность и мотивацию. Кроме того, увеличивается выработка гормона сна мелатонина, что и создаёт апатию, нежелание чем-то заниматься, сонливость. Так и развивается сезонное аффективное расстройство.
А если добавить к световому фактору снижение физической активности и сезонный дефицит витаминов, то становится понятно, почему более 50% населения отмечают у себя состояние «зимней спячки».
Симптомы «зимней спячки»
При синдроме «зимней спячки» организм впадает в режим сохранения энергии. Могут наблюдаться следующие симптомы:
- апатия;
- сонливость;
- утомляемость;
- снижение мотивации;
- ухудшение настроения;
- тревожность;
- нарушение сна;
- прибавка в весе.
Советы, как выбраться из «зимней спячки»
Как отмечает Роман Бузунов, при сезонном аффективном расстройстве начинать действовать необходимо уже с появления первых симптомов.
Эффективно бороться с синдромом «зимней спячки» помогут следующие методы.
- Светотерапия. Сейчас существуют так называемые светобоксы и очки для светотерапии. Они излучают свет, похожий на дневной, и подавляют выработку гормона сна. Ими следует пользоваться в первой половине дня и как минимум один час.
- Имитация рассвета. Специальные светобудильники создают в спальне к моменту пробуждения яркое освещение, что помогает просыпаться и, опять же, подавляет выработку мелатонина.
- Регулярная умеренная физическая активность.
- Пребывание на воздухе. Лучше выбирать для прогулок светлое время дня.
- Приём витамина D.
- Ограничение алкоголя.
В тяжёлых случаях даже могут быть рекомендованы антидепрессанты, но при своевременных безлекарственных мерах можно улучшить своё состояние и избежать приёма таблеток.