Сонливость: причины, как побороть, рабочие способы от сомнолога

Обратите внимание на симптомы этого состояния.

Зимой, особенно в праздничные дни, многие люди впадают в «спячку». Это связано с факторами окружающей среды: сокращением светового дня и холодной погодой.

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Почему наступает синдром «зимней спячки»?

«Главной причиной синдрома «зимней спячки» является так называемое сезонное аффективное расстройство. Оно было официально признано в 1984 году, но похожее по описанию состояние упоминалось в странах Скандинавии начиная с VI века».

Подобное нарушение возникает в холодное время года. Поздней осенью и зимой бо́льшую часть дня человек проводит в помещениях с искусственным светом: когда он идёт на работу – ещё темно, когда с работы – уже темно. Это называется «офисной полярной ночью».

Когда на сетчатку не воздействует дневной свет, в мозге снижается секреция «гормона счастья» серотонина, который во многом отвечает за нашу активность и мотивацию. Кроме того, увеличивается выработка гормона сна мелатонина, что и создаёт апатию, нежелание чем-то заниматься, сонливость. Так и развивается сезонное аффективное расстройство.

А если добавить к световому фактору снижение физической активности и сезонный дефицит витаминов, то становится понятно, почему более 50% населения отмечают у себя состояние «зимней спячки».

Симптомы «зимней спячки»

При синдроме «зимней спячки» организм впадает в режим сохранения энергии. Могут наблюдаться следующие симптомы:

апатия;

сонливость;

утомляемость;

снижение мотивации;

ухудшение настроения;

тревожность;

нарушение сна;

прибавка в весе.

Советы, как выбраться из «зимней спячки»

Как отмечает Роман Бузунов, при сезонном аффективном расстройстве начинать действовать необходимо уже с появления первых симптомов.

Эффективно бороться с синдромом «зимней спячки» помогут следующие методы.

Светотерапия. Сейчас существуют так называемые светобоксы и очки для светотерапии. Они излучают свет, похожий на дневной, и подавляют выработку гормона сна. Ими следует пользоваться в первой половине дня и как минимум один час.

Имитация рассвета. Специальные светобудильники создают в спальне к моменту пробуждения яркое освещение, что помогает просыпаться и, опять же, подавляет выработку мелатонина.

Регулярная умеренная физическая активность.

Пребывание на воздухе. Лучше выбирать для прогулок светлое время дня.

Приём витамина D.

Ограничение алкоголя.