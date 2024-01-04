«Поддерживает изнутри»: этот продукт спасет от выпадения волос

Хотя универсального средства от выпадения волос не существует, эксперты обращают внимание на важность сбалансированного питания для поддержания их здоровья. Большинство необходимых для их роста веществ содержат тыквенные семечки, пишет портал OnlyMyHealth. Семечки тыквы богаты важными питательными веществами, такими как цинк, железо, магний и белок. Они играют решающую роль в сохранении здоровья волосяных фолликул, поддерживая рост сильных и эластичных прядей.

© Super.ru

Исследования показывают, что дефицит цинка может быть связан с выпадением волос, так что тыквенные семечки помогут не допустить критической ситуации. Незаменим этот доступный продукт и для вегетарианцев как источник белка, важного строительного материала для волос, а значит, для их сохранения тыквенные семечки есть необходимо. Кроме того, семечки обеспечивают антиоксидантную защиту, так как содержат витамин Е и каротиноиды, которые помогают уберечь клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.