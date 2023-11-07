Лекарства, предназначенные для лечения заболеваний сердца, не сказываются негативно на состоянии здоровья, уверяет кардиолог Анна Кореневич.

В беседе с Pravda.ru она рассказала, что зачастую страх лекарственных препаратов от холестерина и давления значительно преувеличен. Врач отметила, что нанести вред печени могут только антибиотики и обезболивающие, которые человек принимает без консультации с врачом.

Употребив обезболивающее один раз, больной не столкнется с проблемами со здоровьем печени. А если человек использует препараты на регулярной основе, он уже входит в группу риска.

Кореневич порекомендовала сдать анализы АЛТ, АСТ, билирубина, креатинина, мочевины, мочевой кислоты и калия. Если эти показатели в норме, значит, здоровью печени ничего не угрожает.

По словам кардиолога, защищать печень с помощью медикаментов бессмысленно.