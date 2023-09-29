Синдром Жильбера: какие симптомы указывают на заболевание печени

Согласно статистике, cиндром Жильбера встречается в среднем у 5-7% населения планеты. Это распространенное, доброкачественное заболевание печени, при котором орган неправильно перерабатывает билирубин, который образуется в результате распада красных кровяных телец.

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Что это за заболевание и какие симптомы сигнализируют о его развитии? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Причины

Синдром Жильбера - это наследственное генетическое заболевание. Его развитие вызывает мутация в гене UGT1A1, контролирующем фермент, который отвечает за расщепление билирубина в печени. У пациентов с синдромом Жильбера этого фермента в клетках печени примерно на 40% меньше, чем у здоровых людей.

И хотя синдром Жильбера у человека с рождения, обычно его не замечают сразу, поскольку выработка билирубина увеличивается в период полового созревания. Человек может долгое время не знать о диагнозе, пока, например, не сдаст анализ крови.

Риск развития синдрома Жильбера повышен у мужчин, а также если оба родителя являются носителями мутировавшего гена, вызывающего это расстройство.

Симптомы

Наиболее частым признаком синдрома Жильбера является желтоватый оттенок кожи и белков глаз из-за более высокого уровня билирубина в крови. Иногда при таком диагнозе появляются тошнота, боль в животе, снижение аппетита.

У людей с синдромом Жильбера симптомы могут обостряться из-за:

Болезни: например, простуды или гриппа

Голодания или соблюдения очень низкокалорийной диеты

Обезвоживания

Менструации

Стресса

Если у вас желтуха, обратитесь за консультацией к врачу, так как у симптома может быть большое количество причин.

Лечение