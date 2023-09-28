Симптом, указывающий на болезнь Альцгеймера еще до проблем с памятью
На данный момент в мире насчитывается более 55 миллионов человек с деменцией. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 60–70% всех случаев приходится на болезнь Альцгеймера. Это заболевание, которое характеризуется изменениями в головном мозге, влияющими на способность человека функционировать.
Лечения болезни Альцгеймера не существует. Однако можно замедлить его прогрессирование при помощи лекарственной терапии. Для этого нужно вовремя распознать развитие заболевания.
К ранним признакам заболевания относится забывание недавних событий или разговоров. Со временем это прогрессирует до серьезных проблем с памятью и потери способности выполнять повседневные задачи.
Люди с болезнью Альцгеймера могут повторять вопросы по несколько раз, забывать имена членов семьи, ставить предметы в неожиданные места, сталкиваться со сложностями при выражении мыслей, ведении разговоров, концентрации и планировании дел.
Однако проблемы с памятью — это не единственный признак, по которому можно распознать заболевание на ранней стадии. Ученые из США назвали еще один симптом, на который стоит обратить внимание. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia.
Так, еще задолго до проблем с памятью о надвигающейся болезни Альцгеймера может сигнализировать наш нос, а точнее - аносмия, то есть потеря обоняния, или гипосмия, его ослабление.
Группа ученых провела исследование, наблюдая за 1794 пациентами в возрасте от 70 до 79 лет, и выяснила, что у людей, которые были не в состоянии ощущать запах лука, лимона и роз, в следующие 10 лет было больше рисков подвергнуться деменции.
По словам одного из авторов научной работы Виллы Бренович, при заболевании очень рано страдает обонятельная луковица, которая очень важна для ощущения запахов.
При появлении первых симптомов болезни Альцгеймера, в том числе аносмии и гипосмии, необходимо обратиться за помощью к врачу.