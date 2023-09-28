Симптом, указывающий на болезнь Альцгеймера еще до проблем с памятью

На данный момент в мире насчитывается более 55 миллионов человек с деменцией. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 60–70% всех случаев приходится на болезнь Альцгеймера. Это заболевание, которое характеризуется изменениями в головном мозге, влияющими на способность человека функционировать.

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Лечения болезни Альцгеймера не существует. Однако можно замедлить его прогрессирование при помощи лекарственной терапии. Для этого нужно вовремя распознать развитие заболевания.

К ранним признакам заболевания относится забывание недавних событий или разговоров. Со временем это прогрессирует до серьезных проблем с памятью и потери способности выполнять повседневные задачи.

Люди с болезнью Альцгеймера могут повторять вопросы по несколько раз, забывать имена членов семьи, ставить предметы в неожиданные места, сталкиваться со сложностями при выражении мыслей, ведении разговоров, концентрации и планировании дел.

Однако проблемы с памятью — это не единственный признак, по которому можно распознать заболевание на ранней стадии. Ученые из США назвали еще один симптом, на который стоит обратить внимание. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia.

Так, еще задолго до проблем с памятью о надвигающейся болезни Альцгеймера может сигнализировать наш нос, а точнее - аносмия, то есть потеря обоняния, или гипосмия, его ослабление.

Группа ученых провела исследование, наблюдая за 1794 пациентами в возрасте от 70 до 79 лет, и выяснила, что у людей, которые были не в состоянии ощущать запах лука, лимона и роз, в следующие 10 лет было больше рисков подвергнуться деменции.

По словам одного из авторов научной работы Виллы Бренович, при заболевании очень рано страдает обонятельная луковица, которая очень важна для ощущения запахов.