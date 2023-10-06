Самые худшие напитки для вашей печени по мнению врачей

Печень можно считать огромным пылесосом для вашего кровотока. Как самый большой твердый орган в организме и, возможно, самый сложный, печень выполняет миллиарды жизненно важных задач в течение вашей жизни, и одна из наиболее важных — фильтрация токсиноd из кровотока. Все, что вы поглощаете через желудочно-кишечный тракт, перерабатывается и фильтруется печень.. Через нее проходит почти каждый миллилитр rкрови в вашем теле. Печень расщепляет и очищает кровь от химических веществ, питательных веществ, наркотиков, алкоголя и других токсинов, прежде чем они разойдутся по всему телу.

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Важно следит за здоровьем печени и знать, какие факторы могут ей навредить. "Рамблер" расскажет о самых вредных напитках для этого органа.

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Алкогольные напитки

Ничего удивительного. Большинство людей понимают, что чрезмерное употребление алкоголя может вызвать цирроз печени, при котором здоровая ткань печени заменяется рубцовой, что в конечном итоге может привести к смерти или трансплантации печени.

Но беда не происходит в одночасье. По данным Johns Hopkins Medicine, существуют стадии, которые пьющие спиртное люди проходят постепенно. Основными из них являются накопление жира внутри клеток печени (так называемый жировой гепатоз ) и острое воспаление (алкогольный гепатит), которое приводит к гибели клеток печени и образованию рубцов.

Цирроз печени является чрезвычайно опасной конечной стадией того, что началось как жировая болезнь печени. В этот момент печень покрывается такими шрамами, что становится похожей на засоренный вакуум: кровь не может течь через нее.

«Почти у любого, кто много пьет, даже после одной ночи, развивается та или иная степень ожирения печени, жировых капель в печени, из-за которых печень не работает хорошо», - говорит специалист по гастроэнтерологии Рокфорд Япп, доктор медицинских наук, сотрудничающий с больницей Advocate Good Samaritan.

Хорошей новостью является то, что ожирение печени обратимо; если вы перестанете пить, жир в печени постепенно уйдет. Но алкогольные напитки — не единственные вредные напитки для вашей печени. Есть много других, которые также могут быть для нее вредными.

Газировка и другие подслащенные сахаром напитки

Если вы следите за здоровьем, вы, вероятно, хорошо знаете, что подслащенные напитки являются основным фактором, способствующим ожирению. Но знаете ли вы, что газированные напитки, соки, лимонад и сладкий чай могут привести к отложению жира в вашей печени?

Слишком много сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы из этих напитков превращаются в жир в печени. Этот избыток жира затем откладывается в клетках печени, это состояние называется неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Международный медицинский журнал называет НАЖБП «главной проблемой общественного здравоохранения во всем мире».

«Из всех сладких продуктов употребление сладких газированных напитков наносит наибольший вред печени.



По данным различных исследований, регулярное употребление газированных напитков также тесно связано с высоким уровнем сахара в крови, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, подагрой, слабоумием, проблемами с зубами, диабетом и даже раком», — объясняет Вакас Махмуд, доктор медицинских наук, врач больницы Пенсильванского университета.

Фактически, по данным Американского колледжа гастроэнтерологии, ожирение и диабет 2 типа также считаются частыми причинами жировой инфильтрации печени, согласно которой около двух третей взрослых с ожирением и половина детей с ожирением страдают ожирением печени.

А как насчет кофе?

Кофе на самом деле может быть полезен для вашей печени. Обычный кофе богат катехинами (антиоксидантами, которые также содержатся в зеленом чае) и другими полезными полифенолами. Исследования показывают, что кофе может защитить от некоторых форм онкологии, включая рак печени. Например, метаанализ, опубликованный в журнале Gastroenterology, показал, что употребление двух дополнительных чашек кофе в день связано со снижением риска развития рака печени на 43%.

Но если вы пьете очень сладкий кофе, утренняя чашка может принести не меньше вреда, чем банка газировки. Дело в том, что некоторые кофейные напитки, которые любят люди, больше похожи на сладкие безалкогольные напитки с небольшой порцией кофе. Важно понимать, что вы защитите свою печень, избегая подслащенных напитков и сводя к минимуму жирные обработанные продукты.