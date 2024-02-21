Как выявить редкий рак глаз, который обычно не имеет симптомов
Онкология по сей день остается одной из главных проблем медицины. Одна из причин, почему этот недуг все еще существует, в том, что он имеет множество форм. Некоторые из них настолько редкие, что мало кто знает о них. Например, увеальная меланома. Об этом пишет Mirror.
В одной только Великобритании увеальная меланома ежегодно поражает до 600 человек. Это очень редкое и опасное заболевание. Оно начинается в клетках, переходя на глазной орган. Половина больных не выживает.
В зоне риска люди со глазами светлого оттенка, с бледной кожей, с необычными родинками. А также любители соляриев. Средний возраст больных увеальной меланомой 55-60 лет. У людей моложе болезнь может быть связана с атипичными родинками и меланомой кожи. Но не с воздействием солнечных лучей.
Увеальная меланома относится к опасным болезням, но ее симптомам часто не придают внимания. По этой причине ее обнаруживают лишь на осмотре. Тем не менее у болезни есть ряд признаков:
- Затуманенное зрение;
- Тени, вспышки света или волнистые линии перед глазами;
- Увеличивающееся темное пятно в глазу;
- Частичная или полная потеря зрения;
- Выпучивание одного глаза;
- Шишка на веке или в глазу, которая увеличивается;
- Раздражение глаз, которое не проходит;
- Боль в глазу или вокруг него.
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