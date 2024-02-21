Симптом рака желудка: эту проблему во время ужина нельзя игнорировать

Несмотря на уровень развития медицины, человечество до сих пор не одолело онкологию. Кроме того, эта группа заболеваний имеет ряд симптомов, которые на первый взгляд кажутся неопасными. Однако это не так.

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Mirror пишет, что дисфагия, что означает неспособность глотать, может быть симптомом рака желудка. Однако подобные признаки болезни пациенты часто воспринимают как незначительные и не требующие внимания. Однако медики напоминают: своевременное выявление рака может облегчить процесс лечения и повысить шанс на выздоровление.

В то же время неспособность глотать не всегда говорит о том, что у человека рак. Причиной этой особенности может быть изжога, кислотный рефлюкс или прием некоторых препаратов.

Эксперты выделяют несколько симптомов рака желудка, при появлении которых важно обратиться к врачу за консультацией:

Изжога/кислотный рефлюкс;

Сильная отрыжка;

Сильное расстройство желудка;

Внезапное похудение;

Отсутствие аппетита;

Ощущение усталости;

Боль в верхней части живота;

Шишка в верхней части живота.