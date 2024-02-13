Названы три ярких признака диабета, которые проявляются по утрам

Симптомы диабета не всегда легко обнаружить. По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), многие люди могут годами не подозревать о диабете второго типа, поскольку его симптомы, как правило, носят общий характер.

Доктор Аббас Канани из Chemist Click рассказал, что по утрам вы можете чувствовать три ярких симптома диабета, но не замечать их.

В беседе с Express.co.uk Канани объяснил:

«Вы можете заметить, что у вас усилилась жажда или голод, или вы часто чувствуете потребность в мочеиспускании».

По данным сайта Diabetes.co.uk, полидипсия, или чрезмерная жажда, является одним из «начальных» симптомов диабета .

Последний признак, о котором упомянул фармацевт, — полиурия или более частое мочеиспускание, чем обычно. Он указывает на выделение чрезмерного количества мочи каждый раз, когда вы идете в туалет. Поскольку избыток сахара в крови не может всасываться, он попадает в мочу, откуда вытягивает больше воды. Это может привести к необычно большим объемам урины.