Диетолог назвала 7 полезных продуктов для диабетиков

Диетолог Домингес назвала 7 полезных продуктов для диабетиков
Диетолог, которая помогает людям справиться с диабетом 2 типа, рассказала о семи продуктах, которые люди с этим заболеванием должны употреблять ежедневно.
Чармейн Домингес сообщила в своем TikTok, как растительные продукты могут принести пользу больным диабетом 2 типа, если употреблять их каждый день.
1. Бамия
Первым продуктом, который рекомендовала дипломированный диетолог, стала бамия. Насыщенная минералами, витаминами, антиоксидантами и клетчаткой бамия может принести пользу тем, кто страдает сахарным диабетом.
"Если вы когда-либо ели бамию, то заметите, что у нее есть выделения, слегка вязкие или слизистые, которые на самом деле являются очень ценной растворимой клетчаткой. Растворимая клетчатка не только помогает снизить уровень сахара в крови, но и холестерина".
2. Сладкий картофель
Диетолог отметила, что сладкий картофель имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с обычным картофелем, несмотря на то, что в его названии присутствует слово "сладкий". Гликемический индекс (ГИ) описывает скорость, с которой углеводы повышают уровень глюкозы в крови.
"Чтобы еще больше снизить гликемический индекс, можно приготовить картофель, а затем поставить его в холодильник, чтобы охладить, это увеличит содержание резистентного крахмала в сладком картофеле и еще больше снизит его гликемический индекс".
3. Пищевые дрожжи
Популярные среди приверженцев веганской диеты, пищевые дрожжи "удивительны" тем, что всего в двух столовых ложках содержится восемь граммов белка, поделилась эксперт.
"В них также содержится 400 процентов дневной нормы витамина B12. С ним можно делать многое. Можно посыпать им еду, а можно приготовить полезный растительный сырный соус с цветной капустой или сладким картофелем и пищевыми дрожжами".
4. Какао-порошок
Домингес объяснила, что шоколадный порошок, как выяснилось, помогает снизить уровень сахара в крови и даже уровень "плохого" холестерина.
5. Брокколи
Богатая многими питательными веществами, включая клетчатку и витамин С, брокколи может помочь в метаболизме сахара в крови.
"Я люблю брокколи, потому что она не только дает вам необходимую клетчатку, но и содержит белок и хром. Хром может помочь вам в метаболизме глюкозы, что очень полезно для людей с диабетом 2 типа".
6. Черника
Черника очень хорошо влияет на уровень сахара в крови и может помочь вам поддерживать его в норме.
"Обычно я беру дикую чернику, потому что в ней еще больше антиоксидантов".
7. Куркума
Последний пункт в списке диетолога — куркума, так как эта мощная специя может помочь ослабить воспаление.
"На самом деле куркума просто фантастична для людей, страдающих диабетом 2 типа, потому что многие люди с диабетом 2 типа имеют дело с воспалением. Поэтому добавляйте куркуму в супы, рис, даже в смузи. Это поможет вам снизить уровень воспаления".
Ранее "Рамблер" рассказывал, как выявить "скрытый" диабет.