Диетолог назвала 7 полезных продуктов для диабетиков

Диетолог, которая помогает людям справиться с диабетом 2 типа, рассказала о семи продуктах, которые люди с этим заболеванием должны употреблять ежедневно.

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Чармейн Домингес сообщила в своем TikTok, как растительные продукты могут принести пользу больным диабетом 2 типа, если употреблять их каждый день.

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1. Бамия

Первым продуктом, который рекомендовала дипломированный диетолог, стала бамия. Насыщенная минералами, витаминами, антиоксидантами и клетчаткой бамия может принести пользу тем, кто страдает сахарным диабетом.

"Если вы когда-либо ели бамию, то заметите, что у нее есть выделения, слегка вязкие или слизистые, которые на самом деле являются очень ценной растворимой клетчаткой. Растворимая клетчатка не только помогает снизить уровень сахара в крови, но и холестерина".

2. Сладкий картофель

Диетолог отметила, что сладкий картофель имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с обычным картофелем, несмотря на то, что в его названии присутствует слово "сладкий". Гликемический индекс (ГИ) описывает скорость, с которой углеводы повышают уровень глюкозы в крови.

"Чтобы еще больше снизить гликемический индекс, можно приготовить картофель, а затем поставить его в холодильник, чтобы охладить, это увеличит содержание резистентного крахмала в сладком картофеле и еще больше снизит его гликемический индекс".

3. Пищевые дрожжи

Популярные среди приверженцев веганской диеты, пищевые дрожжи "удивительны" тем, что всего в двух столовых ложках содержится восемь граммов белка, поделилась эксперт.

"В них также содержится 400 процентов дневной нормы витамина B12. С ним можно делать многое. Можно посыпать им еду, а можно приготовить полезный растительный сырный соус с цветной капустой или сладким картофелем и пищевыми дрожжами".

4. Какао-порошок

Домингес объяснила, что шоколадный порошок, как выяснилось, помогает снизить уровень сахара в крови и даже уровень "плохого" холестерина.

5. Брокколи

Богатая многими питательными веществами, включая клетчатку и витамин С, брокколи может помочь в метаболизме сахара в крови.

"Я люблю брокколи, потому что она не только дает вам необходимую клетчатку, но и содержит белок и хром. Хром может помочь вам в метаболизме глюкозы, что очень полезно для людей с диабетом 2 типа".

6. Черника

Черника очень хорошо влияет на уровень сахара в крови и может помочь вам поддерживать его в норме.

"Обычно я беру дикую чернику, потому что в ней еще больше антиоксидантов".

7. Куркума

Последний пункт в списке диетолога — куркума, так как эта мощная специя может помочь ослабить воспаление.