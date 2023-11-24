Эндокринолог Максимова рассказала, как выявить "скрытый" диабет
Эндокринолог Марина Максимова в беседе с изданием aif.ru рассказала, как выявить "скрытый" диабет.
По словам медика, если глюкоза в крови не показывает отклонений, необходимо обратить внимание на следующие симптомы:
- чрезмерный аппетит
- изменение веса (как похудение, так и набор массы)
- кровоточивость десен и другие проблемы с зубами
- жажда и сухость во рту
- шелушения и зуд на коже
- ощущение слабости
- учащение мочеиспускания
При возникновении данных симптомов необходимо пройти консультацию у врача-эндокринолога.
В числе факторов риска: наследственность, неправильный образ жизни, возрастной фактор, беременность, вирусные патологии, прием некоторых лекарств и заболевания поджелудочной железы.
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