Эндокринолог Максимова рассказала, как выявить "скрытый" диабет

Эндокринолог Марина Максимова в беседе с изданием aif.ru рассказала, как выявить "скрытый" диабет.

По словам медика, если глюкоза в крови не показывает отклонений, необходимо обратить внимание на следующие симптомы:
  • чрезмерный аппетит
  • изменение веса (как похудение, так и набор массы)
  • кровоточивость десен и другие проблемы с зубами
  • жажда и сухость во рту
  • шелушения и зуд на коже
  • ощущение слабости
  • учащение мочеиспускания

При возникновении данных симптомов необходимо пройти консультацию у врача-эндокринолога.

Какие заболевания обостряются при диабете

В числе факторов риска: наследственность, неправильный образ жизни, возрастной фактор, беременность, вирусные патологии, прием некоторых лекарств и заболевания поджелудочной железы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как снизить влияние диабета на сердце.

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