чрезмерный аппетит

изменение веса (как похудение, так и набор массы)

кровоточивость десен и другие проблемы с зубами

жажда и сухость во рту

шелушения и зуд на коже

ощущение слабости

учащение мочеиспускания

По словам медика, если глюкоза в крови не показывает отклонений, необходимо обратить внимание на следующие симптомы: