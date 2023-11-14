Кардиолог Борис Квасников в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, как снизить влияние диабета на сердце.

По словам медика, для того, чтобы сделать это, необходимо пересмотреть свой образ жизни. Квасников посоветовал чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и налегать на продукты растительного происхождения. Медик также отметил, что в данном случае полезно придерживаться средиземноморской диеты.

Кроме того, необходимо следить за уровнем сахара в крови и вовремя реагировать на его скачки. Именно они повышают риск развития инфаркта миокарда, инсульта и даже смерти от сердечно-сосудистых недугов.