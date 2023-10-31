Малоактивный образ жизни, вредные привычки, лишний вес, стресс нередко становятся причинами инфаркта, и все о них знают. Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о неочевидной причине инфаркта, которую не стоит упускать из вида. Ее слова приводит "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, инфаркт может случиться даже у человека, который ведет здоровый образ жизни - следит за питанием, занимается физкультурой и недопускает набора лишнего веса. А причиной может стать психосоматика.

Вызвать сердечный приступ может такое явление, как «конфликт потери территории», способный спровоцировать целый цепочку биохимических и патофизиологических реакций. Как объяснила, Анна Кореневич, для мужчин и женщин «потерянными» становятся разные «территории». Если на мужчин влияет угроза потери дела, денег и репутации, то для женщин - это утрата члена семьи.

Тем, кто перенес сердечный приступ, Анна Кореневич советует обнаружить конфликт «потери территории» и проработать его, чтобы быстрее восстановиться и снизить риск повторного приступа. А также специалист советует придерживаться правил здорового образа жизни.

Среди опасных предвестников сердечного приступа Анна Кореневич назвала жжение или давление в груди при ходьбе, жжение за грудиной на холоде или сдавливание в груди в утренние часы. Если подобные симптомы появились, нужно срочно идти к врачу.