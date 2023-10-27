Врач перечислила три симптома микроинфаркта

Микроинфаркт представляет собой патологическое состояние, при котором происходит поражение участков сердечной мышцы в результате нарушения кровообращения. По каким симптомам распознать такое состояние, "Москве 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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По словам специалиста, о проблемах с сердцем могут сигнализировать боль в области сердца за грудиной, ощущение нехватки воздуха и слабость.

Врач обращает внимание, что в случае проявления указанных симптомов следует обратиться к специалисту и пройти обследование на предмет наличия проблем в работе сердца и сосудов.