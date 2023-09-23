Инфаркт миокарда: симптомы, причины, лечение

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Они уносят около 17,9 миллионов жизней ежегодно.

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Инфаркт миокарда представляет собой разновидность ишемической болезни сердца, которая возникает при полной блокировке либо сильном замедлении кровотока по одной из коронарных артерий.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении этого недуга – в материале "Рамблера".

Симптомы

Основными признаками инфаркта миокарда являются резкая боль и жжение в области грудной клетки, которые могут отдавать как в плечи, живот, руки, так и в шею. Пациенты также зачастую жалуются на тяжесть и стеснение за грудиной, одышку, чувство удушья, учащенное сердцебиение и головокружение.

Холодный пот, сильная слабость, тошнота и тревожность в том числе сопутствуют приступу и сигнализируют о сбое в организме.

Важно иметь в виду, что симптомы и их выраженность зависит от нескольких факторов. Например, в данном случае роль играют пол человека и сопутствующие заболевания.

Причины

Как правило, инфаркт является следствием атеросклероза коронарных артерий. Факторы риска в обоих случаях идентичны и сводятся к следующим:

высокий уровень холестерина в крови;

высокое артериальное давление;

избыточная масса тела, к которой приводит неправильное питание, малоподвижный образ жизни и отсутствие регулярной физической нагрузки;

пагубные привычки, в том числе курение и употребление алкогольных напитков;

наследственная предрасположенность;

уже имеющиеся заболевания.

В числе последних можно отметить сахарный диабет, тромбоз, ревмокардит и др. Как было отмечено выше, к ним относятся распространенные гипертония и гиперхолестеринемия.

Риск инфаркта миокарда для женщин увеличивается с началом менопаузы. Как объясняют специалисты, это может быть связано со снижением уровня эстрогена в организме: этот гормон обеспечивает защиту от атеросклероза.

Лечение

Лечение зависит от момента выявления приступа. По общему правилу, в первую очередь пациенту требуются реанимационные мероприятия, которые позволяют стабилизировать его состояние. Далее могут быть введены медицинские препараты, например, для снижения давления, расширения сосудов и предотвращения возможных негативных последствий.

В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство: шунтирование, установка кардиостимулятора и т. д.