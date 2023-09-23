Инфаркт миокарда: симптомы, причины, лечение
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Они уносят около 17,9 миллионов жизней ежегодно.
Инфаркт миокарда представляет собой разновидность ишемической болезни сердца, которая возникает при полной блокировке либо сильном замедлении кровотока по одной из коронарных артерий.
Подробнее о симптомах, причинах и лечении этого недуга – в материале "Рамблера".
Симптомы
Основными признаками инфаркта миокарда являются резкая боль и жжение в области грудной клетки, которые могут отдавать как в плечи, живот, руки, так и в шею. Пациенты также зачастую жалуются на тяжесть и стеснение за грудиной, одышку, чувство удушья, учащенное сердцебиение и головокружение.
Холодный пот, сильная слабость, тошнота и тревожность в том числе сопутствуют приступу и сигнализируют о сбое в организме.
Важно иметь в виду, что симптомы и их выраженность зависит от нескольких факторов. Например, в данном случае роль играют пол человека и сопутствующие заболевания.
Причины
Как правило, инфаркт является следствием атеросклероза коронарных артерий. Факторы риска в обоих случаях идентичны и сводятся к следующим:
- высокий уровень холестерина в крови;
- высокое артериальное давление;
- избыточная масса тела, к которой приводит неправильное питание, малоподвижный образ жизни и отсутствие регулярной физической нагрузки;
- пагубные привычки, в том числе курение и употребление алкогольных напитков;
- наследственная предрасположенность;
- уже имеющиеся заболевания.
В числе последних можно отметить сахарный диабет, тромбоз, ревмокардит и др. Как было отмечено выше, к ним относятся распространенные гипертония и гиперхолестеринемия.
Риск инфаркта миокарда для женщин увеличивается с началом менопаузы. Как объясняют специалисты, это может быть связано со снижением уровня эстрогена в организме: этот гормон обеспечивает защиту от атеросклероза.
Лечение
Лечение зависит от момента выявления приступа. По общему правилу, в первую очередь пациенту требуются реанимационные мероприятия, которые позволяют стабилизировать его состояние. Далее могут быть введены медицинские препараты, например, для снижения давления, расширения сосудов и предотвращения возможных негативных последствий.
В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство: шунтирование, установка кардиостимулятора и т. д.
После купирования приступа, как правило, человеку приписывается принимать определенные лекарства, которые врач подбирает с учетом индивидуальных характеристик и причин инфаркта миокарда.