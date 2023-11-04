Кардиолог рассказала о пользе сала для сердца

Кардиолог Наталья Гаврилюк заявила, что некоторое количество сала может помочь сохранить здоровье сердца. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

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По словам медика, употребление "правильных" жиров существенно способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии, инфаркта и инсульта.

При этом насыщенные жиры, которые есть в мясе и молочных продуктах, должны составлять небольшую часть всех питательных веществ в рационе.