Кардиолог рассказала о пользе сала для сердца

Кардиолог Гаврилюк рассказала о пользе сала для сердца
Кардиолог Наталья Гаврилюк заявила, что некоторое количество сала может помочь сохранить здоровье сердца. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
По словам медика, употребление "правильных" жиров существенно способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии, инфаркта и инсульта.
При этом насыщенные жиры, которые есть в мясе и молочных продуктах, должны составлять небольшую часть всех питательных веществ в рационе.
Сало в небольшом количестве сопоставимо по эффекту с оливковым маслом. В нем содержится много олеиновой жирной кислоты, больше полезных жиров, чем в сливочном масле, и нет трансжиров.
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