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Кардиолог Гаврилюк рассказала о пользе сала для сердца

Кардиолог Наталья Гаврилюк заявила, что некоторое количество сала может помочь сохранить здоровье сердца. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Кардиолог рассказала о пользе сала для сердца
© stock.adobe.com

По словам медика, употребление "правильных" жиров существенно способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии, инфаркта и инсульта.

При этом насыщенные жиры, которые есть в мясе и молочных продуктах, должны составлять небольшую часть всех питательных веществ в рационе.

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Сало в небольшом количестве сопоставимо по эффекту с оливковым маслом. В нем содержится много олеиновой жирной кислоты, больше полезных жиров, чем в сливочном масле, и нет трансжиров.

Ранее онколог заявил, что заложенность ушей может быть симптомом одного из типов рака.

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