Онколог: заложенность ушей может быть симптомом рака

Рак головы и шеи является одной из самых опасных разновидностей онкологических заболеваний. Несмотря на это осведомленность о его симптоматике крайне низкая, заявил изданию Mirror онколог Иржи Кубес.

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По словам специалиста, существуют характерные признаки, которые могут свидетельствовать о развитии данного типа онкологии. Одним из них является заложенность ушей, сопровождающаяся болевыми ощущениями.

"Другие симптомы, на которые следует обратить внимание, включают в себя воспаления в полости рта, покраснение десен и болевые ощущения в этой области".

Онколог обратил внимание, что перечисленные симптомы зачастую не воспринимаются как сигнал о серьезных проблемах со здоровьем, к которым можно отнести и рак. Однако стоит обращать внимание на любые изменения в своем состоянии, особенно, если они долгое время не проходят.