Чем опасен тромбоз и как его избежать
Тромбоз - это образование сгустков крови в просвете сосудов или полостях сердца, которое мешает нормальному току крови. Тромб в системе кровоснабжение сердца становится причиной инфаркта, в сосудах головного мозга-инсульта, в сосудах конечностей- тромбофлебит.
Кто входит в группу риска, как снизить риск тромбоза и как понять, что нужно обращаться к врачу, "Рамблеру" рассказала эксперт - Анастасия Тимощенко.
Развивается тромбоз на фоне повреждения стенок сосудов, нарушения теологии крови и нарушение баланса между факторами свертывающей и противосвертывающей системы. Тромбозы, развивающиеся в венозной сети называются венозными тромбозами и часто возникают у лиц с варикозным расширением вен, нарушением работы свертывающей системы крови на фоне генетических предрасположенностей, при нарушении ритма сердца или расширении его полостей могут развиваться внутрисердечные полостные тромбы.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Тромбозы, возникающие в артериальной сети носят название артериальные и часто возникают на фоне атеросклероза сосудов, при значительном сужении просвета сосуда и повреждении атеросклеротических бляшек. Такие тромбозы как раз и являются причиной инфарктов.
Группа риска развития тромбоза включает в себя следующие категории пациентов:
- Лица, страдающие атеросклерозом со значительным сужением просвета сосудов
- Лица, страдающие варикозной болезнью
- Лица с генетическими мутациями, нарушающими регуляцию процессов свертывания крови
- Лица, страдающие зависимостью от никотина (курильщики)
- Онкологические пациенты (риск тромбоза связан с нарушением реологии (текучести) крови)
- Лица, принимающие оральные контрацептивы (за счет влияния на свертывающую систему крови)
- Лица, страдающие ожирением и другими метаболически обусловленными заболеваниями
Существуют некоторые состояния, являющиеся предрасполагающими для развития тромбозов, например хирургические вмешательства, длительная иммобилизация (отсутствие подвижности), воспалительные процессы, острые инфекции.
Всем группам лиц, с возможной предрасположенностью к тромбозам необходимо обсуждать риски и корректировать патологические состояния путем приема лекарственных препаратов, изменения образа жизни.
После пандемии коронавируса о тромбозе стали говорить куда чаще, хотя болезнь эта существовала и раньше. Если кровь человека стала слишком густой, это обычно лечат с помощью специальных препаратов — антикоагулянтов. Однако пить без назначения врача лекарства, конечно же, ни в коем случае нельзя.