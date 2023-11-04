Чем опасен тромбоз и как его избежать

Тромбоз - это образование сгустков крови в просвете сосудов или полостях сердца, которое мешает нормальному току крови. Тромб в системе кровоснабжение сердца становится причиной инфаркта, в сосудах головного мозга-инсульта, в сосудах конечностей- тромбофлебит.

© ru.123rf.com

Кто входит в группу риска, как снизить риск тромбоза и как понять, что нужно обращаться к врачу, "Рамблеру" рассказала эксперт - Анастасия Тимощенко.

Видео дня

Развивается тромбоз на фоне повреждения стенок сосудов, нарушения теологии крови и нарушение баланса между факторами свертывающей и противосвертывающей системы. Тромбозы, развивающиеся в венозной сети называются венозными тромбозами и часто возникают у лиц с варикозным расширением вен, нарушением работы свертывающей системы крови на фоне генетических предрасположенностей, при нарушении ритма сердца или расширении его полостей могут развиваться внутрисердечные полостные тромбы. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Тромбозы, возникающие в артериальной сети носят название артериальные и часто возникают на фоне атеросклероза сосудов, при значительном сужении просвета сосуда и повреждении атеросклеротических бляшек. Такие тромбозы как раз и являются причиной инфарктов.

Группа риска развития тромбоза включает в себя следующие категории пациентов:

Лица, страдающие атеросклерозом со значительным сужением просвета сосудов

Лица, страдающие варикозной болезнью

Лица с генетическими мутациями, нарушающими регуляцию процессов свертывания крови

Лица, страдающие зависимостью от никотина (курильщики)

Онкологические пациенты (риск тромбоза связан с нарушением реологии (текучести) крови)

Лица, принимающие оральные контрацептивы (за счет влияния на свертывающую систему крови)

Лица, страдающие ожирением и другими метаболически обусловленными заболеваниями

Существуют некоторые состояния, являющиеся предрасполагающими для развития тромбозов, например хирургические вмешательства, длительная иммобилизация (отсутствие подвижности), воспалительные процессы, острые инфекции.

Всем группам лиц, с возможной предрасположенностью к тромбозам необходимо обсуждать риски и корректировать патологические состояния путем приема лекарственных препаратов, изменения образа жизни.