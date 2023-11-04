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Чем опасен тромбоз и как его избежать

Тромбоз - это образование сгустков крови в просвете сосудов или полостях сердца, которое мешает нормальному току крови. Тромб в системе кровоснабжение сердца становится причиной инфаркта, в сосудах головного мозга-инсульта, в сосудах конечностей- тромбофлебит.

Чем опасен тромбоз и как его избежать
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Кто входит в группу риска, как снизить риск тромбоза и как понять, что нужно обращаться к врачу, "Рамблеру" рассказала эксперт - Анастасия Тимощенко.

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Развивается тромбоз на фоне повреждения стенок сосудов, нарушения теологии крови и нарушение баланса между факторами свертывающей и противосвертывающей системы. Тромбозы, развивающиеся в венозной сети называются венозными тромбозами и часто возникают у лиц с варикозным расширением вен, нарушением работы свертывающей системы крови на фоне генетических предрасположенностей, при нарушении ритма сердца или расширении его полостей могут развиваться внутрисердечные полостные тромбы.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Тромбозы, возникающие в артериальной сети носят название артериальные и часто возникают на фоне атеросклероза сосудов, при значительном сужении просвета сосуда и повреждении атеросклеротических бляшек. Такие тромбозы как раз и являются причиной инфарктов.

Группа риска развития тромбоза включает в себя следующие категории пациентов:

  • Лица, страдающие атеросклерозом со значительным сужением просвета сосудов
  • Лица, страдающие варикозной болезнью
  • Лица с генетическими мутациями, нарушающими регуляцию процессов свертывания крови
  • Лица, страдающие зависимостью от никотина (курильщики)
  • Онкологические пациенты (риск тромбоза связан с нарушением реологии (текучести) крови)
  • Лица, принимающие оральные контрацептивы (за счет влияния на свертывающую систему крови)
  • Лица, страдающие ожирением и другими метаболически обусловленными заболеваниями

Существуют некоторые состояния, являющиеся предрасполагающими для развития тромбозов, например хирургические вмешательства, длительная иммобилизация (отсутствие подвижности), воспалительные процессы, острые инфекции.

Всем группам лиц, с возможной предрасположенностью к тромбозам необходимо обсуждать риски и корректировать патологические состояния путем приема лекарственных препаратов, изменения образа жизни.

Факторы, повышающие риск тромбоза глубоких вен

После пандемии коронавируса о тромбозе стали говорить куда чаще, хотя болезнь эта существовала и раньше. Если кровь человека стала слишком густой, это обычно лечат с помощью специальных препаратов — антикоагулянтов. Однако пить без назначения врача лекарства, конечно же, ни в коем случае нельзя.

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