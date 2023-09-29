Факторы, повышающие риск тромбоза глубоких вен
Все, что связано с тромбами, требует особого внимания, потому что может привести к летальному исходу. Специалисты выделяют факторы риска, при которых человек более подвержен образованию тромбов. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Тромбоз глубоких вен (ТГВ) — это заболевание, которое возникает, когда в глубокой вене образуется тромб. Эти сгустки крови обычно образуются в голени, бедре или тазу, но они также могут возникать в руке.
Важно знать о ТГВ, поскольку он может случиться с каждым и стать причиной серьезного заболевания, инвалидности, а в некоторых случаях и смерти. Хорошей новостью является то, что ТГВ можно предотвратить и вылечить, если его обнаружить на ранней стадии.
Факторы риска ТГВ
- Травма вены, часто вызванная переломом, тяжелой мышечной травмой или крупным хирургическим вмешательством (особенно на животе, тазу, бедре или ногах).
- Замедленный кровоток, часто вызванный постельным режимом, ограничением движением, долгим сидением со скрещенными ногами, параличом.
- Повышенный уровень эстрогена
- Некоторые хронические заболевания, такие как сердечные заболевания, заболевания легких, онкология, воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит)
Другие факторы, повышающие риск ТГВ, включают:
- Предыдущий ТГВ
- Наследственность
- Возраст (риск увеличивается с возрастом)
- Ожирение
- Катетер, расположенный в центральной вене
- Наследственные нарушения свертываемости крови
- Предотвращение ТГВ
Как предотвратить ТГВ
Как можно скорее начните двигаться после того, если были прикованы к постели, например, после операции, болезни или травмы.
Врач может порекомендовать вам:
- Медицинские компрессионные чулки
- Лекарства (антикоагулянты) для предотвращения ТГВ
При длительном сидении, например, во время путешествия продолжительностью более четырех часов:
- Вставайте и ходите каждые 1–2 часа.
- Поднимайте и опускайте пятки, удерживая пальцы ног на полу.
- Поднимайте и опускайте пальцы ног, удерживая пятки на полу.
- Напрягите и расслабьте мышцы ног.
- Носите свободную одежду.
Вы можете снизить риск образования тромбов, поддерживая здоровый вес, избегая малоподвижного образа жизни и следуя рекомендациям своего врача.