Факторы, повышающие риск тромбоза глубоких вен

Все, что связано с тромбами, требует особого внимания, потому что может привести к летальному исходу. Специалисты выделяют факторы риска, при которых человек более подвержен образованию тромбов. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Тромбоз глубоких вен (ТГВ) — это заболевание, которое возникает, когда в глубокой вене образуется тромб. Эти сгустки крови обычно образуются в голени, бедре или тазу, но они также могут возникать в руке.

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Важно знать о ТГВ, поскольку он может случиться с каждым и стать причиной серьезного заболевания, инвалидности, а в некоторых случаях и смерти. Хорошей новостью является то, что ТГВ можно предотвратить и вылечить, если его обнаружить на ранней стадии.

Факторы риска ТГВ

Травма вены, часто вызванная переломом, тяжелой мышечной травмой или крупным хирургическим вмешательством (особенно на животе, тазу, бедре или ногах). Почти каждый может иметь ТГВ. Однако некоторые факторы могут увеличить вероятность возникновения этого заболевания. Шанс увеличивается еще больше для тех, у кого одновременно имеется более одного из этих факторов

Замедленный кровоток, часто вызванный постельным режимом, ограничением движением, долгим сидением со скрещенными ногами, параличом.

Повышенный уровень эстрогена

Некоторые хронические заболевания, такие как сердечные заболевания, заболевания легких, онкология, воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит)

Другие факторы, повышающие риск ТГВ, включают:

Предыдущий ТГВ

Наследственность

Возраст (риск увеличивается с возрастом)

Ожирение

Катетер, расположенный в центральной вене

Наследственные нарушения свертываемости крови

Предотвращение ТГВ

Как предотвратить ТГВ

Как можно скорее начните двигаться после того, если были прикованы к постели, например, после операции, болезни или травмы.

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Медицинские компрессионные чулки

Лекарства (антикоагулянты) для предотвращения ТГВ

При длительном сидении, например, во время путешествия продолжительностью более четырех часов:

Вставайте и ходите каждые 1–2 часа.

Поднимайте и опускайте пятки, удерживая пальцы ног на полу.

Поднимайте и опускайте пальцы ног, удерживая пятки на полу.

Напрягите и расслабьте мышцы ног.

Носите свободную одежду.