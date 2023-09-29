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Факторы, повышающие риск тромбоза глубоких вен

Все, что связано с тромбами, требует особого внимания, потому что может привести к летальному исходу. Специалисты выделяют факторы риска, при которых человек более подвержен образованию тромбов. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Факторы, повышающие риск тромбоза глубоких вен
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Тромбоз глубоких вен (ТГВ) — это заболевание, которое возникает, когда в глубокой вене образуется тромб. Эти сгустки крови обычно образуются в голени, бедре или тазу, но они также могут возникать в руке.

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Важно знать о ТГВ, поскольку он может случиться с каждым и стать причиной серьезного заболевания, инвалидности, а в некоторых случаях и смерти. Хорошей новостью является то, что ТГВ можно предотвратить и вылечить, если его обнаружить на ранней стадии.

Факторы риска ТГВ

Почти каждый может иметь ТГВ. Однако некоторые факторы могут увеличить вероятность возникновения этого заболевания. Шанс увеличивается еще больше для тех, у кого одновременно имеется более одного из этих факторов:
  • Травма вены, часто вызванная переломом, тяжелой мышечной травмой или крупным хирургическим вмешательством (особенно на животе, тазу, бедре или ногах).
  • Замедленный кровоток, часто вызванный постельным режимом, ограничением движением, долгим сидением со скрещенными ногами, параличом.
  • Повышенный уровень эстрогена
  • Некоторые хронические заболевания, такие как сердечные заболевания, заболевания легких, онкология, воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит)

Другие факторы, повышающие риск ТГВ, включают:

  • Предыдущий ТГВ
  • Наследственность
  • Возраст (риск увеличивается с возрастом)
  • Ожирение
  • Катетер, расположенный в центральной вене
  • Наследственные нарушения свертываемости крови
  • Предотвращение ТГВ

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Как предотвратить ТГВ

Как можно скорее начните двигаться после того, если были прикованы к постели, например, после операции, болезни или травмы.

Врач может порекомендовать вам:

  • Медицинские компрессионные чулки
  • Лекарства (антикоагулянты) для предотвращения ТГВ

При длительном сидении, например, во время путешествия продолжительностью более четырех часов:

  • Вставайте и ходите каждые 1–2 часа.
  • Поднимайте и опускайте пятки, удерживая пальцы ног на полу.
  • Поднимайте и опускайте пальцы ног, удерживая пятки на полу.
  • Напрягите и расслабьте мышцы ног.
  • Носите свободную одежду.

Вы можете снизить риск образования тромбов, поддерживая здоровый вес, избегая малоподвижного образа жизни и следуя рекомендациям своего врача.

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