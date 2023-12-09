Как одно простое действие поможет снизить риск развития диабета

По словам специалиста, для этого достаточно понизить температуру воздуха в доме на несколько градусов. Доктор сослался на результаты раннее проведенного исследования, в рамках которого люди должны были находиться в прохладной комнате (около 14°C) по шесть часов в день: в результате их чувствительность к инсулину улучшилась на 40%, словно они принимали лекарства.