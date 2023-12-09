Врач Мосли рассказал, как одно простое действие поможет снизить риск развития диабета 2 типа
Для снижения риска развития сахарного диабета необязательно кардинально менять образ жизни и рацион питания. Одним простым, но научно обоснованным лайфхаком поделился с изданием The Mirror врач Майкл Мосли.
По словам специалиста, для этого достаточно понизить температуру воздуха в доме на несколько градусов. Доктор сослался на результаты раннее проведенного исследования, в рамках которого люди должны были находиться в прохладной комнате (около 14°C) по шесть часов в день: в результате их чувствительность к инсулину улучшилась на 40%, словно они принимали лекарства.
"По мере того, как ваше тело адаптируется к холоду, вы начинаете производить больше белка, который "выталкивает" глюкозу из кровотока и доставляет ее в мышцы", – объяснил врач.
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