Стало известно, какую болезнь можно определить по запаху

Первые признаки диабета часто легко определить, но есть и малоизвестные симптомы, которые люди могут уловить по обонянию, пишет The Mirror.

© Freepik

К распространенным симптомам диабета относятся повышенная жажда, частые походы в туалет и увеличение веса. Но некоторые необычные симптомы могут быть первыми признаками заболевания, и их обязательно нужно проверить, так как ранняя диагностика поможет начать контролировать диабет и уменьшить количество осложнений.

Один из малоизвестных симптомов — пародонтоз, который является наиболее распространенным стоматологическим заболеванием, поражающим людей с диабетом. Согласно исследованиям, им страдают около 22 % больных диабетом, а некоторые пациенты даже не подозревают о его наличии.

Бактериальные инфекции могут быть результатом высокого уровня сахара в крови, который может вызвать рост микробов и ослабить вашу иммунную систему. Это может привести к частым грибковым или бактериальным инфекциям, которые могут поражать волосяные фолликулы и ногти.

У некоторых людей возникают фурункулы и стисы — одни из самых распространенных бактериальных инфекций. К распространенным грибковым инфекциям относятся стопа атлета, мокнущий зуд, стригущий лишай и кандидоз.

Потеря или изменение зрения может быть вызвана высоким уровнем сахара в крови, поскольку избыток сахара повреждает мелкие кровеносные сосуды в глазах и влияет на зрение. Ранним симптомом этого может быть нечеткость зрения, проблемы с чтением или видением предметов вдали. Также возможно появление темных, плавающих пятен или полос.

Изменения слуха также могут быть связаны с высоким уровнем сахара в крови, который может повредить мелкие кровеносные сосуды и нервы внутреннего уха. Кроме того, длительное низкое содержание сахара в крови может повредить нервные сигналы, посылаемые внутренним ухом в мозг.