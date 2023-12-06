Сахар – самый опасный продукт для печени, считает диетолог Алексей Кабанов.

В беседе с "МедикФорумом" он рассказал, что сахар сильнее сказывается на здоровье печени нежели алкоголь.

По словам врача, чаще всего россияне сталкиваются с проблемами с печенью из-за чрезмерного употребления сладостей и быстрых углеводов. Соотечественники подвержены преимущественно жировым болезням, которые возникают из-за употребления продуктов, в которых содержится сахар и животные жиры.

Кабанов отметил, что россияне потребляют вредные дозы сахара из магазинных сладостей и выпечки, а также из фастфуда и газированных напитков.

Диетолог подчеркнул, что привычка запивать еду сладкой газировкой сильно бьет по здоровью печени. Регулярное употребление алкоголя в данном случае сильнее усугубляет состояние органа. Злоупотребление этими напитками приводит к скоплению жира в печени, что в свою очередь может послужить причиной для огрубения и рубцевания тканей печени.