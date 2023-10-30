Ученые выявили допустимое количество сахара в чае и кофе

Исследование нидерландских ученых показало, что чай и кофе с сахаром не вредят здоровью, сообщает журнал PLOS One.

Врачи изучили анализы порядка трех тысяч респондентов, которые регулярно добавляли в напитки разное количество сахара. Ученые обращали внимание на анализы, взятые в начале и конце эксперимента, а также на факт внезапных смертей в процессе исследования.

Врачи выявили, что к смерти привели другие факторы, среди которых нет употребления сладких напитков на постоянной основе. Те участники исследования, кто пил сладкий кофе или чай, всего на один коэффициент стали ближе к ранней смерти чем те, кто отказался от употребления сахара в напитках. По словам ученых из Нидерландов, это несущественная разница.

Среднее добавление сахара в напитки составило порядка пяти грамм, что равняется одной чайной ложке. Поэтому такое количество подсластителя признали нормой. Врачи отмечают, что в газированных напитках содержится порядка 25 грамм сахара, из-за чего они так опасны для здоровья.