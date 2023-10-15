Советы, которые помогут сократить употребление сахара

Сладости дарят энергию, и поэтому совсем неудивительно, почему люди так любят полакомиться чем-то вкусным.

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Удовольствие, которые мы получаем от еды, обусловлено механизмом, который должен побуждать человека активнее добывать себе пропитание. Однако тяга к сладкому вредит не только физическому, но и психическому здоровью. “Рамблер” подготовил несколько советов, которые помогут справиться с зависимостью от любимых десертов.

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Постепенное уменьшение количества употребляемого сахара

Чтобы отказаться от сладкого, нужно плавно исключить его из рациона. Это необходимо для того, чтобы меньше мучиться от “симптомов ломки”, которые есть у каждого, кто зависим от сахара. Для удобства можно составить себе план, как вы будете действовать в ближайший месяц. К примеру, в первую неделю откажетесь от добавления сахара в чай, на второй – от сладкой выпечки и так далее. Постепенное исключение сахара из рациона помогает отказаться от его употребления без стресса для организма.

Сладкое – это не награда

Приучайтесь к тому, чтобы не награждать себя едой после чего-то хорошего. Это поможет сформировать здоровые отношения с пищей. Лучше радуйте себя чем-нибудь другим. Например, походом в кино, или просто откладывайте деньги, которые могли бы потратить на сладости.

Сложные углеводы

Сладкое быстро переваривается организмом, так как состоит из простых сахаров, из-за чего человек вскоре после употребления любимой булочки снова захочет есть. Поэтому лучше отдать предпочтение медленным углеводам. Гречка тоже расщепляется на простые сахара, но делает это значительно медленнее, поэтому чувство сытости будет длиться дольше.

Протеин

Не только медленные углеводы могут перебить тягу к сладкому, но и белки. Поэтому протеиновые батончики с натуральными подсластителями будут хорошей заменой привычных сладостей. Они надолго насыщают и совсем не вызывают привыкания.

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