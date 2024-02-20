Четыре прививки от бешенства обошлись женщине в 44 тыс. долларов

Американке Кэролайн Форд выставили счет в 44 000 долларов за курс профилактических прививок от бешенства. Детали истории приводятся на портале новостей в сфере медицины и здравоохранения Medical Xpress.

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Однажды Кэролайн Форд отправилась на прогулку с собакой. В какой-то момент женщину окружили летучие мыши, и она предположила, что одна из них могла укусить ее. Во избежание неприятных последствий американка обратилась в клинику за профилактической вакцинацией против смертельного вирусного заболевания.

Перед этим она связалась с представителями страховой компании и уточнила у них, во сколько обойдется лечение с учетом покрытия стоимости услуг страховым полисом. Как она поняла из разговора, сумма должна была составить 600 долларов.

После того, как ей были поставлены четыре прививки с иммуноглобулином, на почту пришел счет в размере 44 000 долларов. Большую часть расходов действительно покрывала страховая компания, однако и с учетом этого заплатить нужно было целых 6126 долларов.

"Я была в шоке и прошла семь стадий принятия неизбежного. Я подумала, что это какая-то ошибка".

Кэролайн пыталась добиться снижения суммы, однако ей это не удалось.