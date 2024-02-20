Россия вошла в пятерку стран с низким уровнем доверия врачам

Эпидемия коронавируса подорвала доверие людей к науке по всему миру. Однако в некоторых странах ситуация складывается особенно тяжелым образом.

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Ученые из Ганноверского университета имени Лейбница (Германия) провели исследование в онлайн-формате, в ходе которого опросили более 70 тысяч человек на тему их отношения к науке. Респондентам предложили оценить компетентность и честность врачей по десятибалльной шкале.

Больше всего науке доверяют в Египте, Индии, Нигерии и Кении. Меньше всего это делают жители Албании, Казахстана, Боливии, России и Эфиопии.