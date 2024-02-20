Гомеопатии доверяют более половины населения мира

Американская компания Harris Interactive, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, провела опрос среди жителей более чем 20 стран мира, чтобы узнать об их отношении к гомеопатии. Выяснилось, что большинство опрошенных доверяют этому методу лечения и считают эффективными подобные препараты. Самое главное преимущество этого метода лечения — натуральный состав. Подробности — в материале NEWS.ru.

Любят французы, уважают немцы, доверяют в Индии

Гомеопатия — это всемирно применяемый метод терапии. Около 75% россиян знакомы с гомеопатией, более половины — доверяют ей, во многих странах эта цифра больше. Так, 60% американцев, 62% немцев, 66% итальянцев, 73% французов положительно отзываются об этом способе лечения. Процент поклонников гомеопатии оказался самым высоким в Индии — 88% опрошенных. Эти данные получены компанией Harris Interactive в конце 2022 — начале 2023 года на основании национальной репрезентативной выборки, состоящей из более чем 1000 взрослых в каждой стране.

Около 60% опрошенных из США сообщили, что использовали гомеопатические препараты, 52% из них делали это в течение последнего года. Во Франции таких оказалось еще больше: 79% респондентов использовали этот метод хотя бы раз в жизни, 60% — в течение последнего года. Кстати, именно в этой стране процент людей, которые оказались удовлетворены гомеопатическими препаратами, самый внушительный — 86%.

В России поклонников гомеопатии пока не так много, как в развитых странах. Использовали препараты подобного вида хотя бы раз в жизни 44%, из них 33% — в течение последнего года. Около 60% сообщили, что профилактировали таким способом ОРВИ и грипп, 34% — лечили хронические патологии. Удовлетворенность от применения гомеопатических препаратов составила 79%.

Основные преимущества гомеопатии — мнения респондентов и врачей

Гомеопатия — это безопасное и доступное направление медицины, которое позволяет максимально бережно и персонализированно подойти к лечению, так считает большинство опрошенных из более чем 20 стран мира. В большинстве исследуемых стран процент людей, которые остались довольны применением гомеопатических препаратов, составил свыше 80%.

Главное преимущество гомеопатии перед другими методами лечения — это натуральный состав препаратов. Так ответили около половины опрошенных по всему миру. Возможность избежать приема химически синтезированных препаратов — такой плюс выделили 41% респондентов. Эффективность, простота использования — эти плюсы также отметили сторонники гомеопатии.