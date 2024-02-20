К сожалению, иногда случается так, что изо рта выпадает вполне здоровый, крепкий зуб. Причины могут быть разные – травма, удар, перегрузка зуба во время еды твердой пищей. Что в таких случаях делать рассказала в своем видео стоматолог.

Прежде всего, ни в коем случае нельзя выбрасывать выпавший зуб. Даже если корни сломаны, а сам зуб разрушен, его можно будет использовать для последующего протезирования. Главное срочно обратиться к стоматологу, ни в коем случае не откладывая. В идеале в течение первых 30-60 минут после происшествия.

Перед посещением стоматолога нужно аккуратно промыть зуб под проточной водой, стараясь не повредить корни. Затем максимально осторожно вставить зуб обратно в лунку, взять чистый ватный тампон и прикусить.